No ganó, pero sí brilló: Así fue el deslumbrante look de Pedro Pascal en los Emmy 2025
Publicado:
Pese a que no pudo conseguir la estatuilla a la que estaba nominado, el actor chileno Pedro Pascal deslumbró con su paso por la ceremonia de los Emmy 2025. El intérprete llegaba a los premios como uno de los postulantes a Mejor Actor en una serie drama por su papel en "The Last of Us".
