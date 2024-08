Benjamín Vicuña y su incursión en un reality: "Es como estar dentro de una teleserie"

El actor Benjamín Vicuña debutará conduciendo un reality show con la versión de Chile y Argentina de "La Isla de las Tentaciones", el programa de parejas inspirado en "Temptation Island".

El programa, donde Vicuña compartirá junto a la argentina Florencia Peña, tendrá a cuatro parejas poniendo a prueba su relación mientras viven en una mansión con hombres y mujeres que los tentarán constantemente.

"Se van a encontrar con un formato que ha tenido un éxito y fanáticos en muchos lugares del mundo, porque es más que un reality de encierro: es un lugar paradisíaco en donde los participantes no compiten entre ellos, sino que compiten contra ellos mismos", adelantó el actor a Cooperativa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Florencia Peña (@flor_de_p)

Vicuña y la forma de amar

Vicuña, quien ha bromeado con su pasado amoroso y su rol en el espacio, no sólo conducirá el programa, sino que también tendrá contacto directo con cada uno de los concursantes. "Es imposible no conectar, no empatizar, entrar en la dinámica y emocionarse", indicó.

"Me vi muchas veces la fogata emocionado, y lo digo riéndome, pero bueno, sí, uno también entra en el convencimiento, sufriendo por lo que estás viendo. Nosotros le decíamos que era como seguir una teleserie, pero estando adentro", agregó entre risas Benjamín Vicuña.

Sobre su rol como animador, el intérprete señaló haberse sentido cómodo ya que "pude dar mi opinión y no juzgar, porque no puedo juzgar tu poliamor o tu forma de amar, pero si estar conectado, acompañar y ser parte de esto de forma orgánica".

"La Isla de las Tentaciones" Chile y Argentina se estrenará este viernes 9 de agosto en Prime Video.