Catalina Pulido se suma a "Palabra de Honor": "Más que rebelde, soy irreverente"

Canal 13 ha revelado a Catalina Pulido como la segunda confirmada para el nuevo reality "Palabra de Honor".

Durante el programa "¡Hay que decirlo!", la estación televisiva anunció a la polémica actriz y animadora como la nueva recluta del programa, que estará ambientado en una academia militar.

"Creo que esta oportunidad llegó en el minuto perfecto, y yo prefiero arrepentirme de decir que sí que de decir que no (...) Yo soy muy de energías y bastante esotérica, y pienso que todo te llega en el minuto que te tiene que llegar, y si te llega tienes que aceptarlo", comentó la también panelista.

Si bien, la figura televisiva estuvo a cargo de la conducción de "Granjeras" en 2005, esta será su primera experiencia en un encierro, sumándose a Miguel "Negro" Piñera, primer nombre anunciado.

"La gente piensa que soy una loca de patio, un tiro al aire. Y me encanta que piensen eso, pero es una imagen muy errada y voy a cambiarla aquí. Más que rebelde, me definiría como irreverente. Yo tengo una personalidad muy fuerte y no dejo que nadie me pase a llevar, pero no es que me rebele por rebelarme. Lo que más me molesta es la injusticia", explicó.

Asimismo, Pulido admitió que su mayor problema dentro será la convivencia: "Me fascina ordenar, no hay nadie que ordene mejor que yo (...) Me carga el hediondo, el cochino, el desordenado y el carerr... que se aprovecha del proactivo. Me ha pasado toda la vida, y sé que va a ser así aquí", aseguró.