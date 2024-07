Eli de Caso se sinceró sobre el ingreso de Yuyuniz y Antonia a "Gran Hermano"

La animadora Eli de Caso habló por primera vez del polémico ingreso de su hija Yuyuniz Navas y su nieta Antonia Casanova al reality "Gran Hermano".

De manera inédita Navas ingresó al encierro con su propia hija, donde ya llevan cerca de dos semanas compitiendo y protagonizando algunas polémicas.

Al respecto la matriarca de la familia aseguró en su programa de Radio Pudahuel que la noticia "nos pilló así de sorpresa. Supimos dos días que se fueran. Fue como un terremoto familiar".

"Me vino un vértigo feroz, que llevo una semana donde se me da vuelta todo. Lo que hemos conversado con la Krish (su hija Krishna, con quien comparte espacio radial), nosotros no podíamos hacer nada porque fue una decisión de ellas. Ellas dijeron 'queremos vivir esta experiencia, queremos ganar unas lucas y lo vamos a hacer'", agregó De Caso.

La animadora lamentó que "en dos días se fueron, así de simple, y te desconectaste de ellas quizás hasta cuando" y reflexionó que "ya les di los que tenía que darle y les enseñé lo que tenía que enseñarles".