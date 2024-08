"Hago lo que se me da la gana": El tenso cruce entre Angélica Sepúlveda y Linda en Gran Hermano

Un tenso encontrón se vivió nuevamente en Gran Hermano, esta vez protagonizado entre Angélica Sepúlveda y Linda Marcovich en el sótano de la casa estudio.

El hecho se dio esta mañana luego de la fiesta de pijamas que tuvieron durante el viernes los participantes de la casa. Por ello, Linda decidió dormir hasta tarde hoy, pero Angélica aprovechó la instancia para limpiar el sótano, lo que irritó a su compañera.

"Qué desagradable, Angélica, de verdad, despertar a la gente así lo encuentro, de verdad, lo encuentro último", le lanzó a la "Fierecilla de Yungay".

Sepúlveda rápidamente paró lo que estaba haciendo y le respondió: "¿En serio? Mira, si quieres dormir, afuera hay un sol...", sin embargo, fue interrumpida por Linda, quien le cuestionó que "¿Por qué tengo que dormir afuera, si está es mi pieza?".

Poco a poco, la situación comenzó a calentarse y Angélica le disparó que "los despertaron hace dos horas. Si no te gusta, Linda, es simple, puedes ir a dormir afuera. Yo no voy a dejar de hacer ruido porque a ti no te molesta. Mañana te acuestas más temprano y punto".

"No, es que yo me acuesto a la hora que a mí se me da la gana", le respondió Linda y detonó la furia de la chica reality.

"Entonces, yo hago lo que se me da la gana. ¡Yo hago lo que se me da la gana! ¿O qué? ¿Qué? ¿Qué?", gritó la "Fierecilla".

Linda no perdió la calma y le criticó de vuelta su actitud. "Cero respeto por la gente, por Iván, por la gente que está durmiendo, no te importa nada. Tú tienes una convivencia, que peleemos todos y que nos hagamos mierda todos", planteó.

"¿Qué? ¿Me vas a venir a cortar las manos?", le lanzó Angélica con una actitud más desafiante.

"No te estoy cortando las manos. Te estoy diciendo que tengas respeto, nada más. Ayer tuvimos una fiesta, nos acostamos tarde. Ya, ¿pero qué te interesa a ti que estemos durmiendo?", respondió la gitana.

No obstante, la discusión siguió a los gritos y Sepúlveda le indicó que "es tu problema que te acuestes tarde, es tu problema. Yo me acosté a la misma hora que ustedes. ¿Quiénes me despertaron copuchando de qué? Copuchando de Michelle, copuchando de Chama".

"Ah, pero te gustó sentarte a escuchar", le dijo Linda, antes que se cortara la transmisión de DGO.