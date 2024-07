Kaminski sorprendió a Camila Andrade con "tierno" llamado en Gran Hermano

Sin siquiera ser un participante del reality ni trabajar en Chilevisión, el animador Francisco Kaminski se las arregló para aparecer en "Gran Hermano".

Todo ocurrió a través de la dinámica del teléfono rojo, una actividad en la que los integrantes del encierro reciben emotivos llamados desde el exterior o instrucciones para un determinado desafío.

Uno de los llamados que se pudo ver en pantalla fue el que contestó Camila Andrade de parte de su actual pareja, Francisco Kaminski.

"Hola, mi amor, ¿cómo estás? Primero que todo saludarte y decirte que te extraño mucho. Con cada minuto que te veo ahí en el reality te admiro más", partió diciendo Kaminski, desplegando sus mejores frases de galán.

¿Romántico o aprovechador?

"Te cuento que tu familia te está apoyando y se sienten muy orgullosos, como yo, de ti. Hablo a diario con todos, y están contentos por ti. Es sorpresivo lo lejos que estás, pero lo cerca que te siento. Me despierto y me acuesto pensando en ti. Te felicito porque estás siendo tú, esa mujer que me enamoró", agregó Kaminski.

También le declaró su amor a Andrade: "Nunca olvides que somos un equipo. Somos uno solo (...) Te amo mi amor con toda mi alma. Acá te espero", concluyó él, mientras ella le enviaba besos y corazones a través de las cámaras.

La llamada de Kaminski a Camila Andrade no cayó bien entre los espectadores de "Gran Hermano", quienes hicieron notar el rechazo que les genera el triángulo amoroso que protagonizó la pareja junto a Carla Jara a comienzos de este año.