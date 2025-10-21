Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Cubierto
Santiago19.2°
Humedad44%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Magazine | Televisión | Reality show

La furiosa reacción de Daniella Campos en "El Internado" tras supuesta trampa

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

La exmodelo ya se retiró del reality de Mega.

La furiosa reacción de Daniella Campos en
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La exmodelo Daniella Campos vivió un día de furia durante su paso por "El Internado" de Mega y peleó con varios de sus compañeros tras una actividad.

Tal como se pudo apreciar en el más reciente episodio del reality, todo inició durante una inicialmente amistosa amistad por equipos que consistía en la técnica de pisar uvas para la confección de vinos.

Allí Campos compitió junto a Otakín, pero perdieron el duelo por una supuesta trampa de sus rivales, quienes celebraron eufóricamente el triunfo. "Yo no celebraría la trampa", comenzó a decir con molestia la periodista.

Ante la insistente burla de sus rivales, Daniella Campos perdió la paciencia y encaró a Fernando Solabarrieta: "Un buen jugador jamás celebra la trampa", insistió Campos.

"Obvio que me enojo, váyanse a la mierda. No me inviten a jugar si van a hacer trampa", agregó. También calificó a uno de sus compañeros como "tramposo de mierda" e invitó a Laura Bozzo a no meterse en la discusión.

La semana pasada Mega comunicó la salida de Daniella Campos del reality show asegurando que la prioridad es "la salud de la exparticipante del programa".

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Mega (@mega.tv)

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada