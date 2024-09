"Me gustas": Jugador de Gran Hermano se confesó a Camila Andrade

Una nueva jornada de eliminación se vivirá esta noche en el reality Gran Hermano, donde Camila Andrade se encuentra en placa, por lo que -ante la incertidumbre de no saber si dejará la casa estudio- su compañero Waldo Villarroel le confesó su amor.

El momento se vivió esta mañana, mientras ambos tomaban desayuno en el comedor de "la casa más famosa del mundo". Allí, la animadora le consultó a Villarroel si es que la extrañaría si le toca abandonar el reality.

"¿Si yo me voy hoy, te va a dar un poco de pena aunque sea?", le preguntó a Waldo.

El locutor no perdió el tiempo y le confesó que sí la extrañaría, pero no fue todo, también aprovechó de declarar sus sentimientos. "Puedo decir que me gustas Camila Andrade", le dijo, generando impacto en la animadora.

"Es mejor decir la verdad, para qué andar con vacas robadas. Para que me crea que no soy chanta y que le estoy diciendo la verdad desde el corazón", le planteó el enamorado.

"Tienes que pensar que si yo la había visto una mujer súper bonita, súper guapa, y llegas después, y conocí su personalidad, y te das cuenta que su personalidad también es súper bonita y bastante única. Si alguna vez me gustó físicamente, bueno, después me gustó completa", dijo en tono coqueto, mientras sonaba "Te amo" de Franco de Vita de fondo.

Lo dejó en la "friendzone"

Sin embargo, Andrade aclaró la situación y le señaló que ella tenía una relación fuera del reality y que no podían estar juntos, pese a que le tiene mucho cariño, y que es mejor que sigan siendo amigos.

"Primero, gracias porque tú me dices cosas bonitas siempre, pero tú sabes que yo estoy emparejada", le contestó, y le planteó si "¿Sería correcto que mantuviéramos nuestra relación de amistad, tomar distancia o tú logras separar las cosas?".

Ante el descarte, Waldo entendió que era imposible un romance entre ambos, pero declaró que "me hubiese encantando conquistarla, hubiese dado lo mejor de mí".