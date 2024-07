Michelle Carvalho enfrentó a Camila Andrade por su romance con Kaminski

En el episodio de este sábado de "Gran Hermano", Michelle Carvalho enfrentó a Camila Andrade, entregándole sus sinceras opiniones sobre su polémica relación con Francisco Kaminski.

El cara a cara inició cuando la animadora comenzó a cuestionar la actitud de la brasileña por su "mala onda" desde que ingresaron a la casa. "No sé si es parte de tu persona o de un juego televisivo, prefiero preguntártelo directamente, con una intención como toreándome. Te lo pregunto porque realmente no tengo idea", consultó la ex "Caja de Pandora".

Por su parte, la modelo se sinceró con Andrade: "Viendo de afuera no me simpatiza lo que pasó, más aún conociendo a Carla. No soy quien para juzgar, pero como aquí las vidas son públicas, lo primordial es que el responsable es él. Pero yo creo que tú también te equivocaste mucho, independiente de que no sea tu culpa", lanzó.

"Te arrastró a ti, pero creo que hubo mucho que podrías haber prevenido, que podrías haber frenado. Eres una mujer grande (...) tienes la conciencia, la inteligencia, con la que podrías haber frenado y de no haber tomado esa proporción horrenda que tomó. Al final la única que está pagando ahora las consecuencias eres tú", continuó Carvalho.

Asimismo, la chica reality repasó los rumores que vinculaban a la ex Calle 7 con otros hombres casados, señalando que se trataría de la tercera vez que Camila rompe un matrimonio.

"Quiero aclarar que no es real. No ha habido otras veces (...) es súper cobarde patear a una mina cuando ya está en el suelo", afirmó la representante de Miss Chile 2013, revelando además que estuvo en terapia psicológica debido a las amenazas de muerte que recibió en redes sociales.