Miguel "Negro" Piñera habría dejado "Palabra de Honor"

A solo horas del ingreso de los participantes, "Palabra de Honor" ya tendría su primera baja: Miguel "Negro" Piñera.

De acuerdo al periodista Luis Sandoval de "Qué te lo digo", el músico, que debería estar en la casa-estudio, fue captado en el aeropuerto de Lima.

"Esto fue en el aeropuerto de Lima. Se le acercó harta gente al 'Negro' Piñera para pedirle un saludo, una fotografía y él se habría ido de 'tarro'", comentó el panelista de "Qué te lo digo".

"(Negro) no daba más, que estaba cansado, que no le gustaban las duchas de agua fría, que no le gustaban los participantes, y que efectivamente no le gustó el encierro y por eso, habría decidido renuncia".

En este contexto, el comunicador señaló que Piñera no se habría sentido cómodo con la gran actividad que había en el programa, ambientado en una academia militar.

"Efectivamente, tengo entendido, que había muchas actividades al interior del encierro, porque un día puede significar una semana en tiempo de televisión en pantalla", añadió.

Asimismo, Sandoval sostuvo que el hermano del fallecido presidente Sebastián Piñera estuvo apenas una noche en el encierro.