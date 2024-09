"Yo confiaba en estos conchesu…": Camila Power arremetió contra Antonia e Íñigo de GH

La actriz Camila Power arremetió contra sus excompañeros Antonia Casanova e Íñigo López, por supuesto desaire tras ser eliminada del reality Gran Hermano.

A través de un live de TikTok, la influencer comentó sobre su relación con ambos exjugadores luego de abandonar "la casa más famosa del mundo", con quienes tuvo una relación muy cercana.

"Exparticipantes de Gran Hermano que se supone que era eran mis amigos y no solo, claramente", afirmó Power, para comentar sobre los dichos de Antonia en una entrevista con el tiktoker Danilo21, en la que aseguró que Camila "le hizo la mente" a Linda Marcovich -quien dejó recientemente el reality-, cuando esta fue líder de la semana.

"(Linda) me debería haber salvado a mí. Era la única que la quería de verdad ahí dentro", dijo la hija de Yuyuníz Navas.

Las declaraciones no pasaron desapercibidas por Power y apuntó que le mandó un mensaje para hablar, y "la hueo... me respondió 'sí, sí, te llamo' y nunca me llamó. Antonia cul..., el Íñigo para que qué decir", relató enojada.

"Me lo han dicho todos los exparticipantes de Gran Hermano 1: nadie de quienes estén dentro del reality van a ser tus amigos", declaró Camila, demostrando su desilusión. En ese sentido, declaró que "yo confiaba en estos conchesu... y ni uno, todos se están velando la raja".

Además, apuntó que su enemistad con Antonia podría influir en el porcentaje obtenido por la nieta de Eli de Caso en el repechaje digital. "Si la Antonia llega a entrar es porque la gente no quiere que entre yo. Entonces, si entras es por consecuencia de mí, pobrecita", finalizó.

No obstante, ni Power ni Antonia fueron elegidas por el público para volver al reality. Estas fueron Carlyn Romero y Alexandra Méndez, "Chama".