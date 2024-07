Actor de "Bob Esponja" confirma el trastorno que afecta al personaje

El actor Tom Kenny, quien ha dado voz a "Bob Esponja" por más de dos décadas, confirmó que el querido personaje padece de un común trastorno.

Durante su paso por la reciente Motor City Comic Con en Detroit, el estadounidense reveló cuál es el gran "súper poder" de "Bob Esponja", a quien interpreta desde 1999 en la versión original de la serie animada.

Según recoge Entertainment Weekly, Kenny aseguró que "'Bob Esponja' es un personaje que está dentro del espectro autista".

"Es la primera vez que me hacen esta pregunta, y la hizo alguien que obviamente era del espectro. Se me acercó y me preguntó si 'Bob Esponja' era autista", relató el actor sobre una interacción con un fan durante el evento.

"'Por supuesto', le respondí, y le dije que ese era el súper poder de 'Bob Esponja', al igual que su propio súper poder", concluyó el intérprete.