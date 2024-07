Comediante de "Mr. Show" confesó haber participado del ataque al capitolio en EE.UU.

El reconocido comediante y actor Jay Johnston se declaró culpable por su participación en el ataque al capitolio estadounidense de 2021, el cual fue perpetrado por un grupo de seguidores del expresidente Donald Trump.

Johnston fue identificado por el FBI gracias a diversas imágenes de los desórdenes civiles. En algunas de ellas el comediante aparece con una insignia policial robada mientras la señala como trofeo, y en agresiones a oficiales policiales del capitolio.

Ante las irrefutables pruebas el actor tuvo que declararse culpablo del delito de obstrucción policial durante un desórden público. Su sentencia judicial será conocida en octubre próximo.

¿Quién es Jay Johnston?

Este incidente le costó a Jay Johnston todo su prestigio profesional. Tras conocerse su arresto la serie "Bob's Burgers", donde actuó por 10 años, decidió despedirlo de su elenco y borrar a su personaje (Jimmy Pesto) de la historia.

Anteriormente Johnston había desarrollado una interesante carrera con actuaciones en "Mr. Show with Bob and David", "Arrested Development", "Anchorman: The Legend of Ron Burgundy" y "Better Call Saul", donde compartió principalmente con actores como Bob Odenkirk y David Cross.