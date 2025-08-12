Primera temporada de "Los Venegas" se estrena en Youtube

La clásica y popular serie chilena "Los Venegas" podrá verse nuevamente a 14 años de su última emisión en la pantalla chica.

Esto porque Chilefilms estrenó la primera temporada de la sitcom en Youtube con, por ahora, casi 30 episodios disponibes de manera gratuita.

"Este canal nace del interés de Chile Films por conservar una parte importante de la historia televisiva chilena y permitir que nuevas generaciones puedan acceder a este contenido, producido con tanto esfuerzo y talento por artistas, técnicos y creativos nacionales", aseguró la productora en el canal que alberga los videos.

Los capítulos corresponden a la primera temporada de la serie, la cual fue emitida originalmente en 1989 bajo el nombre de "Los Venegas a las dos y media".

Pese a haber sido gestado como un espacio para durar apenas tres meses, la serie logró conectar con el público y terminó extendiéndose por 22 años.