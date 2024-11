Voz de "Milhouse" deja "Los Simpsons" tras 35 años: "Es la decisión correcta"

Pamela Hayden, la actriz estadounidense que prestó su voz a "Milhouse" en "Los Simpson", se retira de la serie tras 35 años de trabajo.

La última aparición de Hayden en este papel se emitió este domingo 24 de noviembre durante el episodio "Treehouse of Horror Presents: Simpsons Wicked This Way Comes".

"¿Cuántos actores pueden decir que han trabajado en un programa durante 35 años seguidos?", dijo Hayden a Variety. "Eso por sí solo es increíble. Pero era hora de que dedicara mi tiempo a otros proyectos creativos, como hacer películas. Fue una decisión difícil, pero siento que fue la correcta".

Hayden, quien también puso "Jimbo Jones", "Rod Flanders" y la esposa del "Jefe Gorgory", "Sarah", entre otros personajes secundarios.

Sobre su retiro la actriz señaló que "Los Simpsons" apoyaron su decisión y que incluso los productores de la serie se ofrecieron a organizarle una fiesta de despedida.

"Es un trabajo que se da una vez en la vida en un programa que se da una vez en la vida. Pero, como actriz, creo que estás acostumbrada a correr riesgos. Ese es el tipo de persona que soy. No soy de ir a lo seguro. Y había otras cosas que quería hacer", subrayó.