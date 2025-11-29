Quién es Lara Campos, la artista infantil que encantó en la Teletón 2025

Durante el segmento matutino, la cantante infantil Lara Campos se presentó en la Teletón 2025.

Con solo 13 años, la mexicana causó furor entre los más pequeños, quienes destacaron entre el público al corear sus canciones.

"Estoy muy feliz y emocionada de que este día, todo un país se una para una causa tan linda. Es increíble y es honor poder apoyarlos", dijo la artista, haciendo un llamado a colaborar con la fundación.

¿Quién es Lara Campos?

Nacida el 20 de mayo de 2012 en Ciudad de México, Lara Campos es hija de Lorena Schlebach y el productor Enrique "Kiko" Campos, e inició su carrera artística a los 4 años, participando de la teleserie "La doble vida de Estela Carrillo".

En tanto, su página web la describe como "una niña multifacética que hace de todo con pura buena onda", y ser "la prueba viviente de que ¡nunca es demasiado joven para brillar! Ya sea actuando en telenovelas, haciendo comerciales o protagonizando series de TV, Lara siempre deja su huella con una sonrisa contagiosa".

Además de su faceta teatral y musical, la adolescente se ha dedicado a crear contenido en YouTube y redes sociales, donde cuenta con más de 12 millones de seguidores.

Actualmente, Lara se encuentra de gira por México y otras ciudades de Sudamérica, fijando un show en Chile para el 12 de mayo de 2026 en el Movistar Arena, que ya se encuentra agotado.