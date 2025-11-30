Síguenos:
Tópicos: Magazine | Televisión | Teletón

Stefan Kramer imitó a Cristián Castro y al "profe" Artés en la Teletón 2025

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Leo Caprile lo acompañó sobre el escenario.

Stefan Kramer imitó a Cristián Castro y al
Como es tradición en la Teletón en la última década, el comediante Stefan Kramer dijo presente en el cierre de la campaña solidaria este 2025.

El locutor Leo Caprile fue el encargado de presentarlo y de interactuar con los dos personajes que mostró: el excandidato presidencial Eduardo Artés y el cantante Cristián Castro, que estuvo en la apertura de Teletón este viernes.

"¿Cómo está Venezuela?", bromeó Kramer personificando al mexicano, lo que causó pifias en el público.

La actuación de Stefan Kramer incluyó una reversión de "Por amarte así" con una letra motivadora y relacionada con la Teletón, la cual fue cantada "a dueto" por Artés y Cristián Castro.

