Tomás González y su debut en "Top Chef VIP": "El deporte y la cocina son bastante parecidos"

Este lunes 28, la segunda temporada de "Top Chef VIP" llegará a las pantallas de Chilevisión a las 22:30 horas.

En este nuevo ciclo, el programa que coronó a Belén Mora como ganadora de su pasada versión, quince famosos se someterán al desafío culinario, incluyendo al gimnasta Tomás González.

En conversación con Cooperativa.cl, el deportista confesó que si bien está familiarizado con la cocina, nunca había tomado un curso, siendo este el motivo por el que decidió participar.

"Yo siempre tuve interés en aprender de cocina. A mí me gusta cocinar en mi casa, pero cosas muy básicas y de repente me metía a internet y probaba algunas recetas específicas. Soy muy de invitar amigos y a mi familia también a comer. Pero nunca había tomado un curso de cocina, siempre fue algo que tenía en mente y se me presentó esta oportunidad y al final la aproveché", comentó al respecto.

Consultado por la similitud entre esta experiencia con la gimnasia, Tomás señaló que existe un paralelo entre el deporte de alto rendimiento con las exigencias de los chefs.

"La experiencia de la cocina y lo deportivo, como yo lo viví en el alto rendimiento, es bien parecida por la disciplina, por tener que superar situaciones complejas, ser súper constante, de repente recibir críticas malas y tener que seguir adelante", expresó.

Asimismo, González confesó que, en un inicio "me costó entender un poco lo que querían los chefs y trabajar en base a eso porque también la cocina es un mundo enorme. Es un mundo que uno la verdad que conoce un porcentaje muy pequeño, aquí era alta cocina como nos exigían y la verdad es que fue un gran desafío, aprendí muchísimo".