TVN emite maratón de 31 Minutos tras éxito global del Tiny Desk

Tras el éxito mundial de su Tiny Desk, TVN anunció una programación especial de 31 Minutos, incluyendo una maratón televisiva y digital para revivir las aventuras de Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque y el resto de los personajes de la serie chilena.

El fenómeno comenzó el lunes 6 de octubre con el estreno del Tiny Desk de 31 Minutos en el canal de YouTube de NPR, que en sus primeras 12 horas superó el millón de visualizaciones.

Aprovechando este impulso, TVN lanzó el jueves una maratón digital ininterrumpida a través de su propio canal de YouTube, donde más de 15 mil personas sintonizaron la transmisión en vivo desde los primeros minutos.

Además, este domingo 12 de octubre, desde las 16:30, la señal infantil y cultural NTV emitirá una maratón televisiva con los episodios más destacados, acercando el contenido tanto a las generaciones que crecieron con la serie como a nuevos seguidores en Chile y otros países.

La iniciativa también permite a los fanáticos acceder a todas las temporadas de la serie a través de TVN Play, la aplicación del canal disponible en dispositivos móviles.