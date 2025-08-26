Vicente Sabatini lanza dura crítica ante la crisis de TVN: "Está perdido"

Vicente Sabatini, histórico director y creador de exitosas teleseries como "Romané" y "Pampa Ilusión", lanzó duras críticas sobre la crisis que enfrenta TVN, su excasa televisiva.

En conversación con Alfombra Roja, el realizador -que actualmente se desempeña como integrante del Consejo Nacional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio- se refirió a la situación actual del canal estatal.

"Entiendo la necesidad de salvar TVN, pero para salvarlo hay que instalar un proyecto detrás (...) No es solo un problema de que le entra poca plata, entonces se endeuda y se endeuda... Esa es la consecuencia", declaró, señalando como "destructiva" la dinámica financiera actual de la estación televisiva.

Consultado por la posibilidad de privatizar el canal, que cerró el 2024 con pérdidas de $18.534 millones, el director fue categórico: "No dicen nada. A la política no le importa la televisión pública".

"Está perdido TVN, no existe. Lo que hay ahí es nada. Este gobierno nunca tuvo un proyecto. Nunca tuvo tres ideas juntas para Televisión Nacional", lamentó.

Finalmente, Sabatini se refirió al rol de Francisco Vidal como presidente del directorio de TVN, asegurando que no hay compromiso de parte del mundo político: "En general, el mundo político no tiene una respuesta buena para la televisión", cerró.