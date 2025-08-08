De terremotos, perniles y chicha spritz: la nueva vida de El Hoyo en el Barrio Italia
En Una Nueva Mañana en Cooperativa, Felipe Salas, cuarta generación de dueños del histórico restaurante El Hoyo, contó pormenores de la reapertura del local, que se cambió del barrio Exposición a Providencia, en el barrio Italia.
Con una carta que mantiene los clásicos, como terremotos, chichas, perniles, arrollados y cazuelas; esta nueva vida de El Hoyo incluye también cortes a la parrilla -que no existían en su antigua sede- y tragos como la chicha spritz y el pipeño sour, además de una cerveza de la casa. ¿Cómo le ha ido a El Hoyo? Tan bien que las reservas ya van en septiembre.