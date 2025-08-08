En Una Nueva Mañana en Cooperativa, Felipe Salas, cuarta generación de dueños del histórico restaurante El Hoyo, contó pormenores de la reapertura del local, que se cambió del barrio Exposición a Providencia, en el barrio Italia.

Con una carta que mantiene los clásicos, como terremotos, chichas, perniles, arrollados y cazuelas; esta nueva vida de El Hoyo incluye también cortes a la parrilla -que no existían en su antigua sede- y tragos como la chicha spritz y el pipeño sour, además de una cerveza de la casa. ¿Cómo le ha ido a El Hoyo? Tan bien que las reservas ya van en septiembre.

