Timothée Chalamet apareció en un concurso de dobles de él: Causó furor en los asistentes

Los asistentes de un concurso de dobles del actor Thimothée Chalamet no lo podían creer cuando apareció de repente entre un mar de veinteañeros en el Washington Square Park de Nueva York.

El intérprete de "Dune" llegó unos treinta minutos después de que arrancara el evento repleto de jóvenes con pelo rizado, mandíbula definida y ojos color avellana.

Al momento de llegar al medio de la masa de gente, Chalamet, quien llevaba una máscara para ocultar su identidad por algunos segundos, se la sacó, y la revelación causó furor entre sus fanáticos.

Varios de ellos posteriormente se le acercaron para pedirle una foto, mientras alrededor chicas y chicos no paraban de gritar de emoción en el evento, que según reportó el sitio Variety, terminó con un joven detenido.

he had the opportunity to do the funniest thing ever and HE DID IT pic.twitter.com/zjqHqNXC6U