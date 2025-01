Avión chocó en el aire con helicóptero del Ejército en Washington DC

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) informó a EFE que un avión regional chocó en el aire con un helicóptero ​​mientras se aproximaba al Aeropuerto Nacional Reagan (DCA) de la capital de Estados Unidos.

"Un avión regional Bombardier CRJ700 de PSA Airlines chocó en el aire con un helicóptero Sikorsky H-60 ​​mientras se aproximaba a la pista 33 del Aeropuerto Nacional Reagan de Washington alrededor de las 21:00 hora local (23:00 horas en Chile), hora local. PSA operaba el vuelo 5342 de American Airlines. Partió de Wichita, Kansas", indicó en un mensaje la FAA.

La FAA, además, indicó que esta información es preliminar y podría cambiar a medida que adelanta la investigación, a cargo de la FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB).

Posteriormente, fuentes oficiales confirmaron a CNN que el helicóptero involucrado en el accidente pertenece al Ejército estadounidense.

En tanto, el aeropuerto en cuestión avisó en la red social X que "se han suspendido todos los despegues y aterrizajes en DCA. El personal de emergencia está respondiendo a un incidente aéreo en el aeródromo. La terminal permanece abierta".

Por su parte, American Airlines dijo que tiene "conocimiento" de informes de que el vuelo 5342 de American Eagle, operado por PSA, con servicio desde Wichita, Kansas a DCA "estuvo involucrado en un incidente".

