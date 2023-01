¿El hombre más alto del mundo? Africano asegura que no puede parar de crecer

Sulemana Abdul Samed es un joven de 29 años, de Ghana, considerado el nuevo hombre más alto del mundo pues tiene una impresionante estatura de 2,89 metros.

Pese a ese número, no ostenta el récord pues, según detalla BBC, el hospital de su pueblo no cuenta con las herramientas adecuadas para medirlo, por lo que no se sabe con certeza su altura exacta.

El misterio sobre su altura es tal que Awuche, como lo apodan sus cercanos, asegura que sigue creciendo. "Cada tres o cuatro meses crezco", señaló al medio británico.

Según contó, cuando tenía 22 años su cuerpo empezó a estirarse más de lo normal. Al tiempo fue diagnosticado con síndrome de Marfan, un trastorno genético que afecta al tejido conectivo.

Ahora Awuche tiene problemas en su espalda: su columna vertebral se curvó y sus médicos tratantes le recomendaron someterse a cirugía en el cerebro para detener su crecimiento.

Su estatura y problemas físicos le impiden realizar deporte o hacer actividades normales como manejar un automóvil. Por lo mismo, tuvo que volver a su pueblo natal, donde es toda una celebridad pero incluso las casas son más bajas que él.

Su familia ahora busca ayuda para operarlo, pues los costos de un procedimiento quirúrgico son más altos de lo que pueden costear.

Actualmente el récord mundial Guinness a la persona más alta del mundo lo tiene el turco Sultan Kösen, de 2,51 metros de altura y quien también tiene problemas a la espalda.