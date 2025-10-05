Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago11.9°
Humedad46%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Mundo | Africa | Marruecos

Marruecos: Protestas de jóvenes exigen la disolución del Parlamento

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Las manifestaciones juveniles comenzaron la semana pasada y piden la renuncia del jefe del Gobierno, Aziz Ajanuch.

Marruecos: Protestas de jóvenes exigen la disolución del Parlamento
 EFE

El movimiento GENZ212 convocó concentraciones en 22 ciudades en respuesta a los incumplimientos en materia social.

Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Las manifestaciones juveniles, que comenzaron la semana pasada en Marruecos para reclamar reformas en los sectores de sanidad y educación, prosiguieron este domingo, pese a su disminución, en una veintena de ciudades, incluyendo Rabat, donde los manifestantes exigieron la disolución del Parlamento.

En la capital marroquí, más de 100 personas participaron en una concentración frente al Parlamento y, además de corear sus habituales consignas sociales, pidieron la renuncia del jefe del Gobierno, Aziz Ajanuch, y la disolución de la cámara legislativa.

Los lemas "El pueblo quiere la disolución del Parlamento", "¡Fuera Ajanuch!" y "Basta de corrupción" fueron repetidos mientras levantaban pancartas con mensajes como "Estamos cansados de una democracia falsa" y "Libertad para todos los detenidos", en referencia a los cientos arrestados en el marco de estas protestas, que siguen siendo reducidas.

Abdelnaser Ulad Abdallá, de 26 años, dijo a EFE: "esperábamos que el Gobierno cumpliera su papel en proveer servicios básicos en educación y sanidad y generar empleo, pero lamentablemente fracasó y se enfocó únicamente en desarrollar el sector privado".

Agregó que la demanda de destitución del Ejecutivo responde a su incumplimiento de las promesas en materia social.

Sobre la preferencia de la juventud por protestar en las calles en lugar de luchar desde dentro de los partidos, afirmó que no confían en las reglas del juego político actual y pidió reformas profundas que conduzcan a una "democracia real".

El movimiento GENZ212, surgido en redes sociales y que lidera estas protestas, convocó a concentraciones en 22 ciudades marroquíes, entre ellas Rabat, Casablanca, Marrakech, Agadir y Tetuán, todas transcurrieron en un ambiente tranquilo.

Las autoridades marroquíes prohibieron inicialmente las manifestaciones, lo que derivó en episodios de violencia que causaron tres muertos, cientos de heridos y significativos daños materiales en propiedades públicas y privadas.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada