Graves inundaciones azotan a más de 239.000 personas tras colapso de una presa en Nigeria

Más de 239.000 personas se han visto afectadas en Maiduguri, capital del estado de Borno, en el noreste de Nigeria, por las "graves inundaciones" ocasionadas después de colapsar este martes una presa, informó la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

En un informe emitido a última hora del martes, la OCHA señaló que la presa de Alau, situada a unos 25 kilómetros de la capital estatal, que tiene más de 800.000 habitantes, se desbordó tras "daños estructurales y continuas lluvias intensas".

Entre las 239.000 personas afectadas por las inundaciones se encuentran residentes de campos de desplazados internos en Borno.

"Un número no confirmado de personas ha muerto o resultado herido", indicó la agencia de la ONU, al añadir que "el acceso a hospitales, escuelas y mercados se ha visto obstaculizado" y "se han registrado daños a la infraestructura, incluidos puentes".

En declaraciones recogidas este miércoles por medios locales, el portavoz de la Agencia Nacional de Emergencias de Nigeria (NEMA, por sus siglas en inglés), Manzo Ezekiel, afirmó que "aproximadamente el 70 por ciento de la ciudad ya está bajo el agua".

"Nuestro equipo están allí y estamos trabajando con la agencia estatal de manejo de emergencias para brindar el apoyo necesario y salvar vidas de las inundaciones", agregó Manzo.

I wish to extend my deepest sympathy, concern, and unwavering support to the victims of the devastating flood disaster that has severely impacted the city of Maiduguri. This natural disaster has displaced many individuals from their homes and led to the tragic loss of property…