Reprueban a 18 universitarios tras usar Chat GTP en un examen: "Es un fraude académico"

El profesor de la Universidad de Costa Rica, Melvin Campos Ocampo, reprobó a 18 de sus estudiantes tras descubrir que utilizaron un chat de inteligencia artificial para rendir un examen.

Según explicó el docente en su cuenta de Facebook, su sospecha comenzó tras notar una particular forma de redacción en las pruebas de sus alumnos.

"Las IA redactan de forma muy automática e impersonal, así que inicialmente es notable porque el texto se siente raro", comentó el hombre que acudió a una herramienta creada por la propia empresa de ChatGTP para detectar fraudes.

Fue entonces cuando Campos decidió evaluar a los jóvenes involucrados con la nota mínima de "0", aunque evitó abrir un expediente de expulsión, ya que se trataba de estudiantes de primer año que "aún deben aprender demasiado".

Sin embargo, el profesor aseguró que los alumnos aprendieron de su error y que finalmente todos aprobaron el curso.

"Es un fraude académico, un plagio de IA, porque el estudiante no elabora su evaluación y no comprueba su aprendizaje. A ver si con esto queda más claro: es como ir al gimnasio para bajar de peso y encender la caminadora una hora, mientras uno se sienta a la par a ver memes: no hay ejercicio, nada mejora, no baja de peso", concluyó el docente.