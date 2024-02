"No es ciencia espacial": Bukele dio la "fórmula" de su polémica política carcelaria

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, reaccionó este martes a una publicación en la red social X en la que se hace referencia a una alta tasa de encarcelamiento en el país centroamericano.

La cuenta Creepy.org publicó una imagen con pandilleros en una cárcel y la acompañó con el mensaje: "Una prisión en El Salvador. Un país que alguna vez fue conocido por tener la tasa de asesinatos más alta del mundo ahora tiene la tasa de encarcelamiento más alta del mundo".

El mandatario reaccionó a la publicación y escribió en la misma red social: "Vale, veamos: La tasa de homicidios más alta del mundo = la mayor cantidad de asesinos en las calles del mundo".

"¿Solución?", preguntó y señaló "mételos a todos en la cárcel para que no puedan matar más".

"Resultado: La tasa de encarcelamiento más alta del mundo/el país más seguro del hemisferio occidental. No es ciencia espacial", añadió.

OK let’s see:



World’s highest murder rate = world’s highest amount of murderers on the streets



Solution?



Put them all in jail so they can’t kill anymore.



Result:



World’s highest incarceration rate / safest country in the Western Hemisphere



It’s not rocket science 🤷🏻‍♂️ https://t.co/2c7XpES6Pv