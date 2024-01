Bernardo Arévalo, nuevo presidente de Guatemala, será investido este domingo

El nuevo presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, será investido este domingo tras ganar las elecciones de 2023 con un discurso anticorrupción y grandes expectativas por parte de la población que lo eligió.

El mandatario electo ha prometido la llegada de una "nueva primavera", como la que protagonizó el Gobierno de su padre, Juan José Arévalo Bermejo, entre 1946 y 1951, en una de las administraciones que más avanzó en el desarrollo del país centroamericano.

Arévalo de León ha señalado en los últimos días que se abre "un nuevo capítulo en la historia" de Guatemala y que a partir de este domingo "comenzaremos la transformación de nuestro gran país".

Su llegada al poder ha estado marcada por la persecución judicial del Ministerio Público (Fiscalía) de Guatemala, que ha intentado desde julio pasado anular los resultados electorales.

Sin embargo, Arévalo de León y su partido, el progresista Movimiento Semilla, han logrado mantenerse en pie y todo apunta a que tomarán posesión efectiva el domingo, como establece la ley guatemalteca.

Las expectativas de la población son grandes sobre Arévalo de León, después de ganar los comicios en el balotaje con más de un millón de votos de diferencia sobre la ex primera dama, Sandra Torres Casanova.

LA PROMESA ANTICORRUPCIÓN

Precisamente el Movimiento Semilla nació de las manifestaciones contra la corrupción registradas en Guatemala en 2015 y que dieron paso ese año a la detención del expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015) por millonarios escándalos de sobornos.

A ello se suma que Arévalo de León y su equipo presumen de no tener que "pagar favores a nadie" tras llegar al poder con una campaña austera.

El nuevo presidente guatemalteco reemplazará en el cargo al actual mandatario, Alejandro Giammattei, quien deja su puesto tras no poder cumplir con sus promesas electorales y después de cuatro años de persecución judicial a más de 200 ex fiscales, ex jueces, rivales políticos y periodistas.

El acto de investidura este domingo se realizará en el teatro nacional Miguel Ángel Asturias, a las 14:00 horas local, con un amplio dispositivo de seguridad.