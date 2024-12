Argentina: Joven reconoció falsa denuncia de abuso sexual contra su padre preso

Una joven argentina confesó este miércoles que hizo una falsa denuncia de abuso sexual contra su padre cuando tenía 14 años de edad, lo que resultó con que el hombre fuera condenado a 15 años de prisión.

De acuerdo a Infobae, el hecho ocurrió en una sesión de Falsas Denuncias en el Congreso argentino, donde la adolescente –ahora de 17 años- relató que días después de hacer la denuncia ante el Polo de la Mujer –que brinda apoyo a víctimas de violencia de género y trata de personas- se arrepintió y le contó la verdad a su madre.

"Mi historia comienza cuando tenía 14 años, empezando mi adolescencia, ahí me agarró un enojo con mi padre. No quería límites, no toleraba un orden, y en el colegio y la sociedad me mostraban a cada rato que yo era una mujer y que ningún hombre debía decirme que hacer", inició su relato.

En ese contexto, fue que decidió hacer la historia de una amiga que realmente fue víctima de abuso como propia y "le dije a mi mamá que me había manoseado años atrás. Ella sin dudarlo lo enfrentó, y después de un rato de ellos discutiendo, fuimos al Polo de la Mujer a radicar y denunciar y pedir ayuda para mí".

La joven declaró que al llegar a la Secretaría de Lucha Contra la Violencia de la Mujer y Trata de Personas "nunca me ayudaron ni me contuvieron, sino que se aprovecharon de mí, me hicieron pararme sola con 14 años a hablar con alguien, y solo le conté lo que había pasado ni nada menos. Que le dije a mi mamá que mi papá me había tocado mis partes íntimas tiempo atrás".

"Nunca me preguntaron si era verdad o si mentía", sostuvo la adolescente, y agregó que "no solo no dudaron de mí, sino que me hicieron una revisión médica muy invasiva para ver si había sido ultrajada en algún momento".

Asimismo, señaló que no le brindaron asistencia psicológica y todo terminó con la prohibición del hombre a acercarse a su familia, es decir, a su esposa y tres hijos.

"Quise decir la verdad, pero no me dejaron"

En esa línea, precisó que cuando tomó consciencia de lo que hizo,"hablé con mi abuela, le conté lo que pasó y que había mentido. Me acompañó a decir la verdad, pero no me dejaron. Aunque a ella le tomaron la declaración de lo que yo dije".

"Pasó el tiempo y busqué decir esto a los fiscales a cargo, pero nunca me lo permitieron. Me mandaron a terapia, al principio solo conseguimos una asistencia de la víctima, que también depende del Gobierno, como el Polo de la Mujer, y solo quería lo mismo, que yo dijera que era una víctima", señaló.

En tanto, al inicio del juicio, la joven precisó que esperaba declarar a favor de su padre, pero no sucedió. "Pasó algo más terrible para mí. Al finalizar nos dejaron entrar a saludar a mi papá, ya que hace tres años que no veía a sus hijos", relató.

A la fecha, el hombre ha cumplido cuatro años y ocho meses de los 15 años de prisión a los que fue condenado por el hecho.