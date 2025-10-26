Síguenos:
Bus cayó a un arroyo en Argentina: Al menos dos muertos y varios heridos

Dos personas fallecieron y varias resultaron heridas en la madrugada de este domingo cuando el bus en el que viajaban cayó desde un puente a un arroyo en la provincia argentina de Misiones, en el noreste del país.

