Bus cayó a un arroyo en Argentina: Al menos dos muertos y varios heridos
Dos personas fallecieron y varias resultaron heridas en la madrugada de este domingo cuando el bus en el que viajaban cayó desde un puente a un arroyo en la provincia argentina de Misiones, en el noreste del país.
