Un joven temucano explicó cómo pudo comprar comida para cinco o seis meses sólo con $100.000 pesos chilenos. Juan Pablo ha realizado cinco viajes desde noviembre de 2022 hasta la ciudad de Neuquén, ubicada en la Patagonia argentina. “Para nosotros está súper conveniente el cambio y más todavía que yo hago el cambio por Western Union, me doblan lo que yo envío. Obviamente, yo ingreso a la Argentina sin dinero argentino, lo retiro en un Pago Fácil y me dan mucho más y me conviene. Literal, multiplico sus precios”, contó a Rsdio con Vos.

