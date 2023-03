Cristina Fernández aseguró que no le importa "si me condenan, inhabilitan o meten presa"

La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, indicó que no le "importa" si es finalmente condenada por el 'caso Vialidad', por el que recibió en diciembre pasado una sentencia a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

"No me interesa en definitiva si nos van condenar, si me van a inhabilitar, me van a meter presa... No me importa. Lo que importa, fundamentalmente, es que volvamos a reconstruir un Estado democrático y constitucional, en el cual las garantías de la Constitución no sean cartón pintado. De esto se trata", dijo la también exmandataria (2007-2015), quien anunció que apelará la mencionada sentencia.

Fernández participó en la mesa de cierre de la jornada "Voluntad popular y democracia: del partido militar al partido judicial, las amenazas a la democracia", organizada por el Grupo de Puebla, foro que reúne a líderes progresistas de Latinoamérica y de España, como "respaldo" a la vicepresidenta por lo que considera una persecución judicial en su contra.

No solamente es la economía, sino también lo que pudimos construir en materia de derechos humanos en la Argentina. No nos lo van a perdonar nunca. pic.twitter.com/RwwqFneWu5 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) March 22, 2023

Sentada entre los expresidentes del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011) y de Ecuador Rafael Correa (2007-2017), Fernández se refirió al 'lawfare' (guerra judicial) comparándolo con los regímenes militares.

"¿Qué es el 'lawfare'? Lo que el partido militar fue a los gobiernos populares del siglo XX de América Latina, el 'lawfare' es a los gobiernos nacionales, populares y democráticos del siglo XXI exactamente lo mismo", indicó la vicepresidenta. En su opinión, los casos de 'lawfare' o lo que ella denominó "criminalización de la política" tienen que ver "con la redistribución del ingreso".

En ese sentido, consideró que "la estigmatización" y la "persecución" tienen "otro objetivo" diferente al de "volver a imponer un modelo económico", que es "disciplinar a los dirigentes del campo popular nacional".

Fernández presumió de los gobiernos kirchneristas (2003-2015) y expresó su deseo de que Argentina vuelva a ser como en ese inicio del siglo XXI, del que destacó la recuperación de "memoria, verdad y justicia". "Volver a construir un país como el que alguna vez tuvimos, porque se puede hacer, porque una vez lo hicimos y porque lo hizo el peronismo en el siglo pasado y porque además lo hicieron también con la construcción de las patrias o de la gran patria latinoamericana en el siglo XIX", dijo.

GRUPO DE PUEBLA APOYA A CRISTINA POR "ACOSO JUDICIAL"

El Grupo de Puebla, foro que reúne a líderes progresistas de Latinoamérica y de España, se unió este martes en Buenos Aires para mostrar su apoyo a la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, por el "acoso judicial" que, argumenta el cónclave, sufre la también exmandataria. El encuentro congregó a exmandatarios y personalidades de la judicatura y la lucha por los derechos humanos.

Marco Enríquez-Ominami, uno de los fundadores del Grupo de Puebla, se refirió directamente al "acoso judicial" que sufre la exmandataria argentina (2007-2015) y agregó que "el desafío de la Justicia no es complicado, sino complejo".

El exdiputado se refirió a la reciente creación en Chile del Grupo Libertad y Democracia, todos líderes políticos de centroderecha, de los que dijo que nacieron con el propósito de "armarse contra el Grupo de Puebla" y a los que propuso, en cambio, "un debate de ideas".

El Grupo de Puebla convocó este encuentro internacional como "respaldo" a la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, en el marco del III Foro Mundial de Derechos Humanos, que se celebra esta semana en Buenos Aires.