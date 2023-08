Este domingo se realizarán en Argentina las PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias), que estarán marcadas, según los pronósticos, por la apatía y el "voto bronca" de los ciudadanos hacia la clase política. Los partidos temen un alto ausentismo, en un escenario de multas irrisorias por no acudir a votar (50 pesos argentinos, equivalentes a 150 chilenos). Asimismo, ha resultado muy difícil para las empresas encuestadoras poder concretar sus sondeos, ya que la gente prefiere no contestar. Los resultados anteriores en las provincias indican, sin embargo, que no será una buena elección para el Gobierno, donde su candidato, el actual ministro de Finanzas, Sergio Massa, tiene el apoyo de varios sectores oficialistas, pero no del kirchnerismo duro. Todos los detalles de la previa electoral los cuenta el corresponsal Ulises Lencina.

LEER ARTICULO COMPLETO