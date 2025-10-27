El peronismo sufrió una sorpresiva derrota en las elecciones legislativas de este domingo en Argentina, en una jornada en que La Libertad Avanza (LLA), partido oficialista, logró la mayoría de los escaños.

El candidato Axel Kicillof, uno de los principales líderes opositores, cuestionó que el presidente Javier Milei celebrara el resultado, mientras que la expresidenta Cristina Fernández -en prisión domiciliaria- siguió los resultados junto a un grupo de incrédulos militantes.

Conoce los detalles en el informe del corresponsal Ulises Lencina.

