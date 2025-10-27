Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Cubierto
Santiago17.7°
Humedad55%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Dividido y tensionado, el peronismo enfrenta su sorpresiva derrota

Publicado:
Llévatelo:
Audios Destacados
Audios Recientes
Audios + Escuchados
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

El peronismo sufrió una sorpresiva derrota en las elecciones legislativas de este domingo en Argentina, en una jornada en que La Libertad Avanza (LLA), partido oficialista, logró la mayoría de los escaños.

El candidato Axel Kicillof, uno de los principales líderes opositores, cuestionó que el presidente Javier Milei celebrara el resultado, mientras que la expresidenta Cristina Fernández -en prisión domiciliaria- siguió los resultados junto a un grupo de incrédulos militantes.

Conoce los detalles en el informe del corresponsal Ulises Lencina.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados