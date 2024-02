Un lobo marino fue resguardado por los visitantes de una playa en Mar del Plata, Argentina. Una usuaria viralizó el video en TikTok, mostrando el espacio delimitado para el animal, con un letrero advierte: "No mojar; no darle comida ni agua; mantener distancia; alejar perros; no molestar. La playa es su espacio”.

