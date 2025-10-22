Canciller argentino renunció a días de unos comicios clave para Milei

El canciller argentino, Gerardo Werthein, presentó su renuncia al presidente Javier Milei, menos de un año después de haber asumido el cargo y a días de unos comicios legislativos clave para el futuro del Gobierno, confirmaron este miércoles a EFE fuentes de la Cancillería.

La decisión llega tras varios días de cuestionamientos al canciller por parte de activistas digitales cercanos a Milei por su rol en la gestión de la ayuda financiera por parte del Gobierno de Estados Unidos.

Durante una reunión la semana pasada en la Casa Blanca, el presidente estadounidense, Donald Trump, condicionó la ayuda económica a Argentina a un triunfo de Milei en los comicios de este domingo, algo que generó una caída en los mercados y que fue parcialmente atribuido a Werthein, debido a un presunto fallo de comunicación con Washington.

Según la prensa local, otro de los motivos de la renuncia del canciller fue la inminente asignación de un cargo en el Ejecutivo al principal asesor presidencial, Santiago Caputo.

Werthein, quien se especula dejaría efectivamente su cargo después de los comicios del domingo, había asumido el cargo de canciller en noviembre de 2024 en reemplazo de Diana Mondino, despedida por Milei tras un voto argentino en favor de Cuba en las Naciones Unidas.

Este martes, el presidente argentino había anticipado que llevaría a cabo modificaciones en su Gabinete tras las elecciones de este 26 octubre, pero sin brindar precisiones sobre quiénes abandonarían su Gobierno y quiénes se incorporarían.

La renuncia de Werthein se suma a la inminente salida del Ejecutivo de la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, y el ministro de Defensa, Luis Petri, que se prevé obtengan escaños en el Parlamento en los comicios.

Otra figura importante del Ejecutivo que dejará su cargo es Manuel Adorni, portavoz presidencial y secretario de Comunicación y Medios, que asumirá en diciembre como legislador en la ciudad de Buenos Aires.