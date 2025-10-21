A solo cinco días de unas elecciones legislativas cruciales en Argentina, el gobierno de Javier Milei se juega gran parte de su gobernabilidad y la posibilidad de avanzar con sus reformas. El próximo domingo se renovará la mitad de la Cámara de Diputados (127 bancas) y un tercio del Senado (24 escaños), donde el libertario actualmente tiene minoría.

La sombra de los resultados provinciales y la incapacidad de alcanzar mayoría propia han generado dudas en los mercados, exacerbadas por una reciente visita de Milei a Donald Trump, en la que el expresidente estadounidense no solo anunció un posible salvataje de 20.000 millones de dólares (condicionando la ayuda a una victoria de Milei), sino que además declaró que "Argentina está muriendo".

Escuche el informe del corresponsal de Cooperativa en Buenos Aires, Ulises Lencina.

