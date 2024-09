Un Javier Milei que emuló al "Tío Sam" reclutó el sábado seguidores para que su partido, La Libertad Avanza, crezca a nivel nacional.

Con su estilo disruptivo, más cercano a un recital de rock que a un acto de proselitismo político, en el Parque Lezama, bello rincón de Buenos Aires que marca la frontera entre los tradicionales barrios de San Telmo y La Boca, el presidente de Argentina protagonizó un acto en el que los únicos oradores fueron él y su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, poco habituada a los micrófonos.

Ante un auditorio con una estética similar a los mítines peronistas, con miles de personas enarbolando banderas, tocando bombos y coreando consignas -aunque en este caso la música que habitualmente tiene por letra "Cristina, presidenta", ahora decía "La casta tiene miedo"-, el mandatario llegó al escenario en medio de los acordes de su "himno" habitual: "Panic show", del grupo La Renga.

Durante los 20 minutos que tardó Milei en llegar al escenario, arropado por sus seguidores, mientras saltaba y coreaba la citada canción, una pantalla mostraba una imagen del presidente con gesto serio y un dedo que interpelaba a la audiencia con el siguiente mensaje: "Te necesito para acabar con la casta". Se trató de una clara alusión al famoso cartel del "Tío Sam", que -con la frase "I want you for U.S. Army" (Te quiero para el Ejército)- invitó hace más de un siglo a los jovenes estadounidenses a alistarse para pelear en la Primera Guerra Mundial (1914-1918).

