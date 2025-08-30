Milei afronta elección clave entre agresiones, denuncia de soborno y derrotas en el Congreso

El presidente argentino, Javier Milei, afronta una elección clave el próximo 7 de septiembre en medio de una tormenta perfecta tras destaparse un escándalo de corrupción que le ha puesto en el foco, ser agredido a pedradas durante una caravana electoral y sufrir importantes derrotas en el Congreso.

La campaña para los comicios legislativos de la provincia de Buenos Aires, principal distrito electoral de Argentina y principal bastión peronista, comenzó con optimismo para el presidente, pero se ha oscurecido en su recta final tras una semana negra.

Milei considera decisiva esta elección, tanto por la posibilidad de derrotar al peronismo y "clavar el último clavo a su cajón" -tal y como ha deseado en distintas ocasiones- como por su relevancia en el tablero político de cara a la elección madre: las legislativas nacionales del 26 de octubre.

El presidente ha resuelto en los últimos días oscilando entre el silencio y las denuncias de "ruido" y "operaciones difamadoras" en su contra, mientras apuntaba contra la oposición por las acusaciones de corrupción, las pedradas y los reveses legislativos.

¿Sobornos en la Agencia de Discapacidad?

El Gobierno del líder ultraderechista Milei enfrenta la mayor denuncia de corrupción en su contra desde su asunción en diciembre de 2023.

El caso se desató el 20 de agosto, cuando medios locales difundieron audios adjudicados a Diego Spagnuolo, entonces titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y despedido al día siguiente, en los que describe un esquema de sobornos en la compra estatal de medicamentos a través de dicho organismo.

En las grabaciones, Karina Milei, hermana del jefe de Estado y secretaria general de la Presidencia, queda expuesta como destinataria de parte de los sobornos, que involucran a la empresa comercializadora de medicamentos Suizo Argentina y que se habrían producido con conocimiento del presidente.

Tras la presentación de una denuncia penal contra Javier Milei, su hermana y otros involucrados, la Justicia ha comenzado a investigar y llevado a cabo una serie de registros.

Caída de aprobación, pero fieles son fieles aún

Una encuesta de la consultora Trespuntozero difundida esta semana indica que la aprobación de Milei cayó siete puntos porcentuales entre sus votantes, mientras que un 62,5% de los encuestados consideró "graves" las denuncias en su contra.

Sin embargo, según dijo a la agencia de noticias EFE el analista político Julio Burdman, sus seguidores le siguen siendo fieles, o al menos hasta el momento: "Estos temas afectan mucho tiempo después, dado que atraviesan muchas instancias judiciales".

Más allá de lo que muestren los números, el caso ha tocado fibras sensibles porque afecta el presupuesto destinado a las personas con discapacidad, quienes en los últimos meses se han manifestado semana tras semana para pedir mejores pensiones después de que el Ejecutivo hiciera pública su sospecha de que existen irregularidades en las listas de beneficiarios.

Pedradas en la campaña

En este contexto, Milei protagonizó el miércoles una caravana electoral en Lomas de Zamora, una populosa localidad de la provincia de Buenos Aires, y enfrentó una situación inédita: manifestantes opositores, que superaban en número a sus simpatizantes, le lanzaron a su paso piedras, huevos y otros objetos.

Aunque salió ileso, el presidente tuvo que ser protegido por sus guardaespaldas y evacuado en un vehículo blindado.

Ya en la residencia presidencial, publicó una foto en la que mostró no haber sido golpeado y responsabilizó a la oposición del ataque, pese a que entre los manifestantes había hasta familiares de personas con discapacidad.

El jueves, un día después, su hermana Karina sufrió un episodio similar y también debió retirarse de forma anticipada de un acto electoral en la provincia de Corrientes.

Derrotas en el Congreso

En medio de las pedradas y las denuncias de corrupción, el presidente llegó a calificar a los congresistas como "banda de facinerosos" y "degenerados fiscales" tras una serie de votaciones en contra de medidas propuestas por su Gobierno, las que buscan reducir aún más el gasto público.

La Cámara de Diputados rechazó el 20 de agosto un veto presidencial a una ley que obliga al Gobierno a fortalecer la asistencia para las personas con discapacidad.

Luego, el Senado dejó sin efecto cinco decretos que ordenaban la reestructuración o cierre de algunos organismos del Estado y aprobó una ley para aumentar los fondos públicos para las universidades y otra que declara la emergencia en dos sectores convertidos en emblema de las protestas contra Milei: salud pediátrica y residencias médicas.

"Si el Congreso planea empecinarse en aumentar el gasto de forma negligente, vamos a vetar cada cosa que inventen. Si no logramos sostener los vetos, los vamos a judicializar. Y si no los podemos judicializar, vamos a recortar el gasto en otro lado", respondió el jueves Milei, mientras la Cámara baja reactivaba la comisión que lo investigará por el caso $LIBRA, la criptomoneda que promocionó en febrero pasado y que provocó pérdidas millonarias entre inversores.

Tensiones financieras

Al presidente se le complicó también el plano económico al reactivarse la volatilidad de los mercados esta semana, por la incertidumbre de los inversores sobre el escenario político y la política monetaria y cambiaria aplicada por Milei.

El riesgo país saltó a su nivel más alto desde abril, mientras el creciente apetito de dólares obligó al equipo económico a ensayar alternativas para frenar la presión cambiaria, como la convalidación de mayores tasas de interés que impactarán negativamente en la actividad económica.