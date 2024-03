Juan José Milei, tío del presidente de Argentina, Javier Milei, aseguró en una entrevista con TN que está apunto de quedar en la calle. El hermano del padre del mandatario trabaja como repartidor y comentó que le llegó una orden de desalojo desde su departamento luego de que dejó como "garantía" la escritura de su hogar al pedir un préstamo a un abogado que, tras un juicio, continuó pidiéndole dinero. "Chicho", como es conocido, le pidió ayuda a su sobrino: "No quiero plata, no quiero nada; que me ayude con la casa".

