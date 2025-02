Qué es la RAM, el grupo mapuche al que Milei quiere declarar terrorista

El Gobierno argentino anunció que designará como "organización terrorista" al grupo Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), que cuenta con un solo miembro reconocido y cuya existencia como colectivo organizado es puesta en duda por investigadores, políticos y portavoces de distintas comunidades mapuches consultados por EFE.

El anuncio del pasado miércoles llegó tras una declaración de Facundo Jones Huala, presunto líder de la RAM, quien hace una semana reivindicó "los sabotajes y los atentados incendiarios a la infraestructura del sistema capitalista, de las transnacionales, de los terratenientes" en el contexto del conflicto mapuche.

El pueblo mapuche, que habita el sur de Argentina y Chile desde antes de la colonización europea, lleva adelante una lucha histórica por el reconocimiento y la restitución de territorios ancestrales, en parte cedidos para su explotación a importantes empresarios locales e internacionales.

Aún así, diversos actores dentro de la comunidad rechazan los métodos atribuidos a la RAM y la vinculación del pueblo mapuche con actos violentos.

"Los planteamientos mediáticos que ha hecho Jones Huala difieren de los mecanismos o metodología de lucha que viene realizando desde hace casi 40 años el Parlamento Mapuche en Río Negro", afirmó Mirta Ñancunao, werken (vocera) de la Coordinadora del Parlamento, que insiste en que al interior de la comunidad no conocen a más miembros del grupo que Jones Huala.

Facundo Jones Huala, presunto líder de la RAM. Foto: Patricia Bullrich (X)

Acusaciones contra la RAM

La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, ha descrito a la RAM como "un movimiento etnonacionalista violento dependiente del Movimiento Autónomo del PUEL MAPU" y su departamento denunció esta semana a Jones Huala por intimidación pública, incitación a la violencia colectiva, apología del crimen y asociación criminal, a raíz de sus recientes declaraciones.

Huala, de 38 años, había sido denunciado en el pasado por distintas autoridades e incluso estuvo preso en Chile entre 2018 y 2022 por porte ilegal de armas y provocar incendios. En 2023 volvió a ser encarcelado y, tras ser liberado, regresó a Argentina en agosto de 2024.

Gustavo Franquet, uno de los abogados que defendió a Jones Huala, explicó a EFE que las declaraciones del controvertido mapuche "no son prueba definitiva de la existencia de la RAM" y que "no existe ninguna resolución judicial que la avale", por lo que el Gobierno argentino no tiene base jurídica para designarla "organización terrorista".

Si bien desde 2017 se han atribuido a la RAM decenas de hechos delictivos, incluidos incendios provocados y toma de tierras, hasta la fecha ninguna sentencia judicial ha podido confirmar la participación del grupo en hechos de esa naturaleza, insiste Franquet.

Un informe publicado en 2017 por el Ministerio de Seguridad, también comandado entonces por Bullrich -bajo el Gobierno conservador de Mauricio Macri-, señaló como vocera de la organización a la activista mapuche Moira Moillán, quién aseveró a EFE: "La RAM no existe, por más que dos o tres mapuches encapuchados digan que sí".

Moillán aprovechó para denunciar persecución política contra el pueblo mapuche y la construcción de un enemigo interno para justificar medidas represivas contra la comunidad.

¿Problema de seguridad o construcción política?

"En mi gestión no hubo ni un hecho de vandalismo que se le haya atribuido la RAM", dijo Sabina Frederic, ministra de Seguridad durante el Gobierno del peronista Alberto Fernández (2019-2023).

En declaraciones a EFE, Frederic explicó que la RAM "no es un problema de seguridad pública ni representa un poder terrorista", sino que se trata de "una ínfima minoría radicalizada de mapuches que en algún momento realizó actos de vandalismo".

El gobernador de la provincia patagónica de Chubut, Ignacio Torres, vinculó esta semana a la RAM con los incendios que han arrasado con más de 25.000 hectáreas en esa zona y acusó a Jones Huala de instigarlos, una hipótesis que fue tajantemente rechazada por el mapuche.

"Jamás lo hemos hecho ni lo haríamos", argumentó Huala.

"En algún momento [Jones Huala] fue una referencia, pero ahora está muy desacreditado", dijo, también a EFE, Hernán Schiaffeti, antropólogo e investigador de pueblos indígenas.

Concluyó que "la identificación del mundo mapuche con el terrorismo le viene bien al Gobierno para eludir su responsabilidad en la gestión de recursos naturales y la prevención de incendios".