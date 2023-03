Alberto Fernández y dichos sobre Justicia chilena: No quiero que lo tomen como un ataque al país

En marco de la XXVII Cumbre Iberoamericana que se está celebrando este fin de semana en Santo Domingo, República Dominicana, el presidente argentino, Alberto Fernández, se reunió con la prensa chilena para aclarar los dichos sobre la Justicia del país realizados esta semana, que se sumaron a los emitidos en febrero.

El equipo del mandatario trasandino se acercó a los medios chilenos para gestionar sus aclaraciones sobre sus críticas a la tribunales chilenos, emitidas tanto en una carta por la expulsión del embajador de Argentina en Ecuador como en la polémica declaración del Grupo de Puebla en febrero de este año.

"No he pedido el juicio político de ningún juez; yo lo único que he dicho es una verdad. A veces la verdad duele", dijo con la idea de aclarar sus palabras. Y apuntó que sus dichos no iban directamente a la institucionalidad chilena, sino que específicamente al juicio de SQM.

"La única verdad es que hay un juicio que lleva más de una década y tiene de rehén a una persona. Y que todo empezó por su condición política, porque no nos olvidemos de que cuando este juicio empezó Marco Enríquez-Ominami era un líder emergente y en verdad su potencial se frustró por todo esto", aseguró.

Sin embargo, reparó en que esta declaraciones no van a significar un retroceso en las relaciones diplomáticas: "Yo no quiero que ningún chileno lo tome como un ataque a Chile, porque lo que nunca será posible es que Chile y Argentina tengamos mal vínculo".

La controversia por los cuestionamientos del mandatario trasandino tuvo una comunicación oficial con el Presidente Gabriel Boric durante en la cena inaugural de la Cumbre.