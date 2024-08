Milei criticó la "irresponsabilidad" del kirchnerismo con Chile en la exportación del gas

El presidente de Argentina, Javier Milei, participó en un acto conmemorativo de GasAndes, en el que brindó un discurso donde criticó al kirchnerismo por "políticas irresponsables" que llevaron a que el flujo de este gasoducto haya destacado durante las últimas dos décadas "por su bajo rendimiento".

El mandatario trasandino inició su alocución recordando que este año se celebran 40 años del Tratado de Paz y Amistad firmado entre Argentina y Chile de 1984, el cual "terminó de una vez y para siempre las disputas territoriales que arrastrábamos entre nuestras dos naciones".

En esta línea, expresó que "si bien la relación entre la Argentina y Chile no siempre fue perfecta, tiene un mérito que no puede ser menospreciado: compartiendo una frontera de 5.000 kilómetros, que es una de las más extensas del mundo, siempre hemos podido preservar la paz y dirimir nuestras diferencias a través de la diplomacia. No hay muchos países en condiciones semejantes que puedan decir lo mismo, y tenemos que estar orgullosos de ello".

Milei también recordó que "el 7 de agosto de 1997, los presidentes Carlos Saúl Menem y Eduardo Frei Ruiz-Tagle inauguraron el gasoducto binacional GasAndes en dos ceremonias: una ceremonia en Mendoza y otra aquí en Santiago. 27 años después nos encontramos celebrando que hemos alcanzado los 28.000 millones de metros cúbicos de gas trasladado por el gasoducto".

Sin embargo, matizó sus declaraciones con que "algo que debería ser un hito feliz tiene, lamentablemente, un sabor amargo, porque a causa de políticas irresponsables de otros gobiernos argentinos, llámese el kirchnerismo, el flujo de este gasoducto ha destacado durante las últimas dos décadas por su bajo rendimiento".

Y prosiguió señalando que, pese a que existieron contratos entre empresas de ambas naciones, "cuando el gas empezó a escasear en Argentina por malas políticas energéticas, el kirchnerismo decidió que la salida más fácil era incumplir los contratos con Chile y dejar de exportar el gas prometido. Nosotros no vamos a hacer de cuenta que esa historia no existió. Sabemos que para ustedes estas decisiones significaron un costo enorme económico y humano, industrias y hogares sin acceso a energía, y que los dejamos sin alternativas, más que construir plantas de gasificación en tiempo récord para procesar gas importado".

A partir de 2004, el suministro de gas a Chile sufrió periódicas reducciones debido al aumento de la demanda en Argentina y a la falta de inversiones para explorar y explotar nuevos yacimientos. En 2007, sin embargo, y debido a una ola de frío, Argentina cortó completamente, por primera vez, los envíos de gas natural a Chile, que no tenía otro proveedor.

"Quien les habla aquí es Javier Milei, no Néstor Kirchner. Nuestra Administración tiene una vocación irrenunciable por abrazar el capitalismo de libre mercado (...) Nuestra vocación está asignada también por el compromiso de honrar los contratos celebrados, todos, los que nos gustan y los que no", dijo el gobernante argentino.

MILEI DESTACÓ LA ECONOMÍA CHILENA

En su discurso, el presidente trasandino valoró que "para nosotros, Chile ha sido un gran ejemplo de lo que hay que hacer para sostener el desarrollo económico en el tiempo, tanto por su sana relación entre lo público y lo privado, como por su política económica innegociable, la cual ha perdurado a pesar de los cambios de signo político, manteniendo así los principios de vida, libertad y propiedad privada establecidos hace décadas".

"Estos valores le permiten a Chile despegar, abandonar el atraso y caminar hacia un modelo de prosperidad", puntualizó. "Nosotros también hemos, finalmente, cambiado y también creemos en esos valores y estamos trabajando para empezar a recorrer el camino de la prosperidad", dijo.