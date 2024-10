Los bomberos en Argentina todavía buscan eventuales víctimas tras el desplome del aparthotel Dubrovnik, de 10 pisos, durante la madrugada del martes.

El hecho -ocurrido en la localidad costera argentina de Villa Gesell, en la provincia de Buenos Aires- mantiene en angustiante alerta a los familiares de los afectados, que se han alojado en carpas al frente de los escombros en caso de alguna noticia sobre sus seres queridos.

"Si no me dejan pasar, voy a pasar igual; tiene que provenir una orden del juez para sacarme. Tengo derecho a estar acá, porque aquí no hubo un homicidio, sino una tragedia", dijo una madre que ruega por el hallazgo de su hijo entre los restos de la catástrofe.

"Me preocupa, porque pasa el tiempo y ahí abajo hay milagros, yo creo en Dios. Quiero a mi hijo vivo, lo quiero como siempre, lo quiero entero", relató llorando.

Las autoridades estiman que 10 personas se encuentran desaparecidas, donde ya confirmaron el deceso de un adulto mayor y el ingreso de una mujer en estado grave a un recinto asistencial de Mar del Plata.

