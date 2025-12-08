Síguenos:
Elefantes ayudan a limpiar escombros tras fatales inundaciones en Indonesia

Cuatro elefantes domesticados fueron desplegados para limpiar los escombros en la zona afectada por las inundaciones en Meuruedu, Pidie Jaya, Indonesia. De acuerdo a la Agencia Nacional de Gestión de Desastres, las inundaciones y deslizamientos de tierra provocados por el ciclón tropical Senyar han causado más de 950 muertes en las provincias de Aceh, Sumatra del Norte y Sumatra Occidental.

