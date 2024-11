Seis turistas murieron en Laos por alcohol adulterado con metanol

El número de turistas fallecidos a causa de una supuesta intoxicación con alcohol adulterado con metanol en la turística ciudad de Vang Vieng, en Laos, ascendió este viernes a seis, después de que murieran una adolescente australiana y una joven británica.

La ministra de Exteriores de Australia, Penny Wong, confirmó este viernes en un comunicado el fallecimiento de Holly Bowles, de 19 años, en el que subrayó la "devastación" de sus compatriotas por la noticia.

La muerte de otra turista británica de 28 años fue confirmada el jueves por la noche por la Oficina de Exteriores del Reino Unido e identificada por los medios británicos como Simone White, abogada de profesión, mientras que el resto de los fallecidos son otra australiana, dos danesas y un estadounidense.

Wong lamentó que la muerte de Bowles se haya producido el día siguiente de que pereciera su amiga, la también australiana Bianca Jones, quien fue ingresada en un hospital de la provincia tailandesa de Udon Thani, en la frontera con Laos.

Por su parte, la familia de Bowles dijo que la adolescente había fallecido tras haber estado ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos de un hospital de Bangkok, a donde fue trasladada desde Laos, en un comunicado recogido por el canal australiano ABC.

Ambas australianas de 19 años se encontraban de vacaciones en la turística Vang Vieng cuando sufrieron una intoxicación supuestamente por ingerir alcohol adulterado, que también habría afectado al menos a una decena de turistas, sin que quede aún claro una posible conexión entre los casos.

