Un peculiar caso ocurrió en Tailandia, donde un hombre fue mordido en los genitales por una pitón que salió del inodoro, mientras estaba sentado.

Según consignó Daily Mail, el hecho ocurrió el pasado 20 de agosto, cuando el sujeto llamado Thanat Thangtewanon fue atacado por un reptil de 4,2 metros.

Thangtewanon dijo a dicho medio que tras sentarse en el inodoro sintió un intenso dolor en los genitales. "Sentí que algo me mordía. Me dolía mucho, así que metió las manos en el retrete para ver qué pasaba. Me sorprendió ver que había agarrado una serpiente", relató.

Ante el impacnto, apuntó que se se levantó y la arrancó. "Sentí dolor, mucho dolor, y había sangre por todas partes", detalló, y agregó que "me sorprendió más haber encontrado una pitón en el retrete".

Thanat reveló que golpeó a la pitón hasta la muerte con la escobilla para limpiar el inodoro y luego acudió al hospital para vacunarse contra el tétanos.

Allí, los médicos le dijeron que no necesitaba puntos porque la herida no era tan profunda, y se recuperaría en un par de semanas. "Tengo suerte de que no fuera una serpiente venenosa. Una cobra me habría matado", afirmó.