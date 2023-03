Hombre sobrevivió un mes en el Amazonas comiendo insectos y bebiendo su propia orina

Un hombre que se perdió en el Amazonas logró sobrevivir tras comer gusanos y beber su propia orina durante un mes.

Se trata de Jhonatan Acosta, un hombre de 30 años que había salido a cazar con cuatro amigos en la selva amazónica ubicada en el norte de Bolivia, cuando se separó del grupo y se perdió.

"Mi objetivo era llegar al río porque los diez primeros días tomé mi orina, no lograba conseguir agua ni fruta. Ya miraba negro y creo me había desmayado en dos oportunidades", aseguró Acosta a los medios locales, "Me sirvió mucho saber de sobrevivencia: tuve que consumir insectos, beber mi orina, comer gusanos, fui atacado por fieras. Si no hubiese llovido, no hubiera sobrevivido porque el agua es lo primordial".

El hombre fue rescatado a los 31 días de su desaparición, luego que un grupo de voluntarios logró escuchar sus gritos de ayuda, junto con el disparo de la escopeta que había llevado a la excursión. Según aseguraron los testigos, Acosta se encontraba con deshidratación severa, un tobillo dislocado y 17 kg menos.

"Ya tengo ánimo de sonreír. Ya me creo que esto es una realidad, ya no es un sueño. Agradezco demasiado a Dios, porque me ha vuelto a dar una nueva vida", aseguró el hombre que actualmente está recuperándose junto a sus seres queridos.