Cientos de mineros asalariados protestaron este jueves en la ciudad de La Paz para exigir al Gobierno de Bolivia que frene las tomas ilegales de yacimientos en algunas regiones y detenga el trabajo de empresas sin autorización que causan daño ambiental.

Los mineros afiliados de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (Fstmb) se reunieron en El Alto y descendieron a pie hasta la ciudad vecina de La Paz.

"Nuevamente los mineros asalariados salimos a hacer escuchar nuestras necesidades, pidiendo un alto a los avasallamientos (invasiones), a los jukeos (robo de mineral) y a la minería ilegal, pedimos el respeto a las áreas de trabajo que nosotros tenemos", dijo el secretario ejecutivo de la Fstmb, Andrés Paye.

