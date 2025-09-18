Mineros marcharon en contra de tomas ilegales de yacimientos en Bolivia
Publicado:
Fotos Destacadas
La nomina definitiva de La Roja para el Mundial sub 20
Desfile en Valparaíso conmemoró los 215 años de la Primera Junta de Gobierno
Los festejos y saludos en el mundo del deporte en Fiestas Patrias
Fotos Recientes
La nomina definitiva de La Roja para el Mundial sub 20
Presidente Boric se tomó su última foto oficial de Fiestas Patrias en La Moneda
Desfile en Valparaíso conmemoró los 215 años de la Primera Junta de Gobierno
Cientos de mineros asalariados protestaron este jueves en la ciudad de La Paz para exigir al Gobierno de Bolivia que frene las tomas ilegales de yacimientos en algunas regiones y detenga el trabajo de empresas sin autorización que causan daño ambiental.
Los mineros afiliados de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (Fstmb) se reunieron en El Alto y descendieron a pie hasta la ciudad vecina de La Paz.
"Nuevamente los mineros asalariados salimos a hacer escuchar nuestras necesidades, pidiendo un alto a los avasallamientos (invasiones), a los jukeos (robo de mineral) y a la minería ilegal, pedimos el respeto a las áreas de trabajo que nosotros tenemos", dijo el secretario ejecutivo de la Fstmb, Andrés Paye.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados