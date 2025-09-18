Síguenos:
Mineros marcharon en contra de tomas ilegales de yacimientos en Bolivia

Cientos de mineros asalariados protestaron este jueves en la ciudad de La Paz para exigir al Gobierno de Bolivia que frene las tomas ilegales de yacimientos en algunas regiones y detenga el trabajo de empresas sin autorización que causan daño ambiental.

Los mineros afiliados de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (Fstmb) se reunieron en El Alto y descendieron a pie hasta la ciudad vecina de La Paz.

"Nuevamente los mineros asalariados salimos a hacer escuchar nuestras necesidades, pidiendo un alto a los avasallamientos (invasiones), a los jukeos (robo de mineral) y a la minería ilegal, pedimos el respeto a las áreas de trabajo que nosotros tenemos", dijo el secretario ejecutivo de la Fstmb, Andrés Paye.

